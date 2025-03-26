Alt yaş milli takımlarından tek galibiyet!

Alt yaş milli takımları, salı günü oynanan beş maçta tek galibiyet aldı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; TFF
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Alt yaş milli takımlarından tek galibiyet!
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26 Mart 2025 00:01
Son güncelleme 26 Mart 2025 00:05
Alt yaş milli takımları, salı günü çeşitli turnuvalarda oynadıkları beş maçta tek galibiyet alabildi.

U17 Milli Takımı, Avrupa U17 Şampiyonası Elemeleri'nde oynadığı maçta İsveç'e 4-0'lık skorla mağlup oldu.

U18 Milli Takımımız, Hırvatistan'da düzenlenen hazırlık turnuvasının son maçında Suudi Arabistan'ı 2-1 mağlup etti. Alt yaş milli takımlarında salı günü oynanan maçlarda tek galibiyet U18 Milli Takımı'ndan geldi.

U19 Milli Takımımız ise Avrupa U19 Şampiyonası Elemeleri Elit Tur'da Galler'e 3-1'lik skorla yenildi.

U20 Milli Takımı, Elit Lig normal sezon maçında Romanya'ya 3-1 mağlup oldu.

Hazırlık maçında Pendik'te Belarus ile karşı karşıya gelen U21 Milli Takımı ise sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı.

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