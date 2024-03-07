NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan sekiz karşılaşmayla devam etti.



MAGIC 119-109 WIZARDS



Orlando Magic, Capital One Arena'da Washington Wizards'ı 119-109 mağlup etti.



Magic'te Franz Wagner 28 sayıyla öne çıkarken, Paolo Banchero 25 sayı, 10 asist ve 6 ribaundla, Jalen Suggs ise 19 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle maçı tamamladı.



Wizards cephesinde Jordan Poole bir kez daha benchten gelerek 26 sayı, 5 asist ve 4 ribaundla mücadele etti. Kyle Kuzma 25 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle oynarken, Deni Avdija 14 sayı, 7 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma kaydetti.



HAWKS 112-101 CAVALIERS



Atlanta Hawks, State Farm Arena'da konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 112-101 devirdi.



Bogdan Bogdanovic 23 sayı ve 6 asistle Hawks'taki en skorer isim olurken, Dejounte Murray 18 sayı, 9 asist, 2 ribaund ve 2 top çalmayla, Saddiq Bey ise 23 sayı ve 8 ribaundla oynadı.



Jarrett Allen 18 sayı, 19 ribaund, 3 asist ve 1 blokla Cavaliers'ın en etkili ismiydi. Darius Garland 15 sayı ve 7 asistle oynadı. Issac Okoro ise 17 sayı, 2 ribaund ve 2 asistle maçı tamamladı.



CLIPPERS 122-116 ROCKETS



LA Clippers, Toyota Center'da Houston Rockets'ı 122-116 mağlup etti.



Clippers'ta Kawhi Leonard 28 sayı, 7 asist, 6 ribaund ve 2 top çalmayla takımını galibiyete taşırken, Paul George ve James Harden 21'er sayıyla, Terance Mann ve Norman Powell ise sırasıyla 15 ve 12 sayıyla galibiyete katkıda bulundular.



Temsilcimiz Alperen Şengün, Rockets'a 23 sayı, 19 ribaund ve 14 asistlik triple-double performansıyla liderlik etti. Alperen ayrıca iki top çalma da kaydederken, Jabari Smith 19 sayı, 2 ribaund ve 2 blokla, Cam Whitmore ise 17 sayıyla maçı tamamladı.



GRIZZLIES 115-90 76ERS



Memphis Grizzlies, Wells Fargo Center'da konuk olduğu Philadelphia 76ers'ı 115-109 yendi.



Jaren Jackson Jr., Grizzlies'i 30 sayı, 11 ribaund ve 6 blokla galibiyete taşıdı. Jake LaRavia 19 sayı, 13 ribaund ve 3 blokla oynarlen, Vince Williams Jr. ve Santi Aldama 17'şer sayı kaydettiler.



Kelly Oubre Jr. 76ers'ta 25 sayı, 4 ribaund, 2 blok ve 1 top çalmayla mücadele etti. Paul Reed 17 sayı, 11 ribaund, 3 asist, 3 blok ve 1 top çalmayla maçı tamamladı.



BULLS 119-117 JAZZ



Chicago Bulls, Delta Center'da ev sahibi Utah Jazz'i 119-117 mağlup etti.



DeMar DeRozan 29 sayı, 6 ribaund, 7 asist ve 1 top çalmayla Bulls'u galibiyete taşıyan en skorer isimdi. Coby White 25 sayı, 6 ribaund, 6 asist ve 1 blokla katkıda bulunurken, Nikola Vucevic ise 23 sayı, 12 ribaund ve 2 top çalmayla oynadı.



Jazz cephesinde John Collins 25 sayı, 13 ribaund ve 2 blokla oynadı. Collin Sexton 24 sayı, 4 ribaund ve 7 asistle, Brice Sensabaugh ise 15 sayı ve 12 ribaundla maçı tamamladı.



WARRIORS 125-90 BUCKS



Golden State Warriors, Chase Center'da konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 125-90 devirdi.



Stephen Curry 29 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle Warriors'ın en skorer ismiydi. Jonathan Kuminga 20 sayı, 4 ribaund, 2 asist, 2 top çalma ve 3 blokla onu takip ederken, Trayce Jackson-Davis ise 15 sayı, 6 ribaund ve 4 blokla oynadı.



Bucks cephesinde Giannis Antetokounmpo 23 sayı, 7 ribaund, 6 asist ve 1 blokla oynadı. Damian Lillard 20 sayı, 6 asist, 1 top çalma ve 1 blokla, Bobby Portis ise 20 sayı ve 6 ribaundla geceyi kapattı.



THUNDER 128-120 TRAIL BLAZERS



Oklahoma City Thunder, Moda Center'da ev sahibi Portland Trail Blazers'ı 128-120 yendi.



Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 37 sayı, 3 ribaund ve 5 asistle galibiyetin mimarı oldu. Jalen Williams 31 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 3 top çalmayla oynadı. Chet Holmgren ise 21 sayı, 14 ribaund ve 5 asist kaydetti.



Trail Blazers'ta Anfernee Simons 29 sayı, 3 ribaund ve 5 asistle mücadele etti. Jerami Grant 20 sayı, 2 ribaund, 4 asist ve 2 top çalma kaydederken, Duop Reath 16 sayı ve 5 ribaundla oynadı.



KINGS 130-120 LAKERS



Sacramento Kings, Crypto.com Arena'da ev sahibi Los Angeles Lakers'ı 130-120 mağlup etti.



Kings'te De'Aaron Fox 44 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla geceye damgasını vurdu. Domantas Sabonis 16 sayı, 20 ribaund, 12 asist ve 2 top çalmayla bir triple-double performansına daha imza atarken, Malik Monk 26 sayı, 5 ribaund, 8 asist ve 2 top çalmayla benchin en skorer ismi oldu.



Lakers'ta LeBron James 31 sayı, 5 ribaund ve 13 asistle mücadele etti. Rui Hachimura 29 sayı, 2 ribaund ve 2 top çalmayla oynadı. Anthony Davis 14 sayı, 11 ribaund ve 3 asistle oynarken, Austin Reaves 18 sayı, 4 ribaund ve 4 asist kaydetti.





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