Utah Jazz, Lauri Markkanen'in 29 sayı, çaylak Keyonte George'un ise 28 sayılık etkileyici performansı eşliğinde Houston Rockets'ı 133-125 mağlup ederek sahasında önemli bir galibiyete imza attı.Houston cephesindemaçın büyük bölümünde ritim bulmakta zorlanmasına rağmen son periyotta açılarak toplam 32 sayısının 16'sını dördüncü çeyrekte üretti.iseve kariyer rekorunu egale ettiğiadeta sürükleyici bir performans sergiledi.da 23 sayıyla katkı verdi; ancak beş maçlık dış saha galibiyet serisi 13–5'lik Rockets adına Utah'ta son buldu.Maçın son bölümünde Alperen'in baskı altındaki turnikesi Rockets'ı bitimesaniye kala 126-123'e kadar taşıdı. Ancak Utah'ın genç guardı Keyonte George, kalan sürede 6 serbest atışın 5'ini isabetle kullanıp bir de kritik top çalarak galibiyeti garantiledi.İki takım, pazar gecesi yine Utah'ta karşılaşmış ve Houston rakibini 129-101 gibi farklı bir skorla geçmeyi başarmıştı. Bu mücadele ise tamamen zıt bir tabloya sahne oldu; Jazz neredeyse tüm maç boyunca kontrolü elinde tuttu.Utah'tasezonun en yüksek sayısı olan 18 sayı ve 9 ribaundla etkili bir performans sergiledi ancak faul problemi nedeniyle oyun dışı kaldı. Genç yıldız adayıde 13 sayı kaydederek Jazz'i 6-13'e taşıdı; ekip evinde 6-6'ya ulaştı.Son dönemde ligin en iyi savunma takımlarından biri olan Houston, üç maçlık galibiyet serisinde rakiplerini ortalama 97.7 sayıda tutmuştu. Ancak bu kez rotasyonlarındaki yavaşlık ve Utah'ın sürekli ekstra pası bularak boş şutör yaratması Rockets'ı zorladı.Steven Adams bu karşılaşmada dinlendirilirken, Rockets boyalı alanda onun eksikliğini fazlasıyla hissetti. Utah, ikinci şanslardan 24 sayı üreterek bu açığı iyi değerlendirdi.Dördüncü çeyrekte sadece 36 saniyelik bir sekans içinde beş faul yapan Houston, top kazanamadan rakibini bonus çizgisine taşıdı. Bu durum, son bölümde serbest atışlarla maçı koparan George için avantaj yarattı.