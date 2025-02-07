Türkiye'nin genç milli sporcularından Alp Aksoy, 2025'in, ilk yarışına WSK Super Serisi ile İtalya'da çıkıyor. Aksoy, 5-9 Şubat tarihleri arasında yeni takımı Prema Racing için ilk kez yarışacak.
Dünyanın en eski karting yarışlarından Industrie Kupası'nda podyuma çıkan ilk ve tek Türk pilot olma ünvanına sahip Alp Aksoy, 2024 yılında birçok farklı seride ciddi başarılarına imza attı. Her yarışında bir adım daha ileriye giden Aksoy, 2025'te gelişim serilerinin en iyi takımlarından olan Prema Racing ile anlaştı. Genç yarışçı, yeni takımıyla ilk yarışına İtalya'daki International Circuit Napoli SARNO'da çıkıyor. Aksoy, seride OK kategorisinde yarışıyor.
Milli sporcu Alp Aksoy, profesyonel yarış kariyerine 5 yaşında adım attı. Avrupa ve dünya karting şampiyonalarında aynı anda mücadele eden ilk ve tek Türk pilot olan Aksoy, katıldığı yarışlarda kısa sürede podyumlara çıkmayı başardı. Aksoy, Türkiye Karting Şampiyonası, Türkiye Berat Türker Kış Kupası, CEE Avrupa Şampiyonası, WSK Super Master Series, FIA Karting Dünya Şampiyonası gibi birçok seride başarılar elde etti.
ALP AKSOY'UN YENİ SEZONDAKİ İLK YARIŞ İTALYA'DA
Formula 1'i hedefleyen genç pilotlar için önemli serilerden olan WSK Super Serisi, dünyanın dört bir yanındaki başarılı pilotların rekabetine ev sahipliği yapacak. Yarış, WSK Promotion Facebook sayfasında, WSK internet sitesinde ve WSK Promotion YouTube hesabında canlı yayınlanacak.
Genç milli pilot, Prema Racing ile ilk yarışına WSK Super Serisi'nde çıkacak.
Alp Aksoy, bir sonraki yarış için de İtalya'da olacak. 19-23 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan WSK Super Serisi'ndeki bir sonraki yarış South Garda Karting Pisti'nde düzenlenecek.
Alp Aksoy, yeni takımı ile 2025 yılının ilk yarışına çıkıyor
Genç milli pilot Alp Aksoy, Prema Racing ile ilk yarışına WSK Super Serisi'nde çıkacak.
Türkiye'nin genç milli sporcularından Alp Aksoy, 2025'in, ilk yarışına WSK Super Serisi ile İtalya'da çıkıyor. Aksoy, 5-9 Şubat tarihleri arasında yeni takımı Prema Racing için ilk kez yarışacak.
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