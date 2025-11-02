Aliağa Petkimspor, Onvo Büyükçekmece deplasmanında galip!

02 Kasım
Konyaspor-Samsunspor
1-3
02 Kasım
Beşiktaş-Fenerbahçe
20:00
02 Kasım
Young Boys-Basel
0-09'
02 Kasım
FC Utrecht-NEC Nijmegen
18:45
02 Kasım
Bochum-Magdeburg
2-0
02 Kasım
Fortuna Düsseldorf-Kaiserslautern
1-1
02 Kasım
Paderborn-Greuther Fürth
2-1
02 Kasım
Westerlo-Genk
0-1
02 Kasım
OH Leuven-Gent
1-036'
02 Kasım
St.Truiden-Royal Antwerp
20:30
02 Kasım
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
21:15
02 Kasım
RB Salzburg-Ried
4-1
02 Kasım
Wolfsberger AC-WSG Tirol
0-0
02 Kasım
Rapid Wien-Sturm Graz
19:00
02 Kasım
Lugano-St. Gallen
1-0IPT
02 Kasım
FC Luzern-Grasshopper
0-09'
02 Kasım
FC Groningen-FC Twente
1-1
02 Kasım
AVS Futebol SAD-Tondela
0-09'
02 Kasım
Arouca-Moreirense
21:00
02 Kasım
FC Porto-Braga
23:30
01 Kasım
Torpedo Moscow-PFC Sochi
0-0IPT
02 Kasım
FC Orenburg-PFC Sochi
3-1
02 Kasım
Baltika-FK Akhmat
2-080'
02 Kasım
FC Krasnodar-S. Moskova
19:30
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
23:45
02 Kasım
Bari-Cesena
1-080'
02 Kasım
Catanzaro-Venezia
1-179'
02 Kasım
Modena-Juve Stabia
2-079'
02 Kasım
Monza-Spezia
19:15
02 Kasım
S. Rotterdam-Alkmaar
0-1
02 Kasım
Heracles-PEC Zwolle
8-2
02 Kasım
Kayserispor-Kasımpaşa
2-278'
02 Kasım
South Shields-Shrewsbury
1-3
02 Kasım
İstanbulspor-Pendikspor
0-0
02 Kasım
Manisa FK-Amed Sportif
0-3
02 Kasım
Boluspor-Bodrum FK
3-0
02 Kasım
Vanspor FK-Sakaryaspor
19:00
02 Kasım
FC Köln-Hamburger SV
1-047'
02 Kasım
Wolfsburg-Hoffenheim
19:30
02 Kasım
West Ham United-Newcastle
2-178'
02 Kasım
M.City-Bournemouth
19:30
02 Kasım
Levante-Celta Vigo
1-2
02 Kasım
Alaves-Espanyol
1-025'
02 Kasım
Barcelona-Elche
20:30
02 Kasım
Real Betis-Mallorca
23:00
02 Kasım
Eastleigh-Walsall
0-266'
02 Kasım
Brest-Lyon
22:45
02 Kasım
Port Vale-Maldon & Tiptree
4-139'
02 Kasım
Gainsborough-Accrington Stanley
20:15
02 Kasım
Verona-Inter
1-2
02 Kasım
Fiorentina-Lecce
0-179'
02 Kasım
Torino-Pisa
2-280'
02 Kasım
Parma -Bologna
20:00
02 Kasım
AC Milan-Roma
22:45
02 Kasım
Rennes-Strasbourg
4-183'
02 Kasım
Lens-Lorient
19:15
02 Kasım
Lille-Angers
19:15
02 Kasım
Nantes-Metz
19:15
02 Kasım
Toulouse-Le Havre
19:15
02 Kasım
Sampdoria-Mantova
21:30

Aliağa Petkimspor, Onvo Büyükçekmece deplasmanında galip!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 89-85 yendi.

calendar 02 Kasım 2025 17:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Aliağa Petkimspor, Onvo Büyükçekmece deplasmanında galip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'a konuk oldu.

Gazanfer Bilge Salonu'nda oynanan mücadeleyi Aliağa Petkimspor, 89-85 kazandı.

Bu sonuçla Aliağa Petkimspor, ligdeki 3. galibiyetini aldı. Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 6. maçından da mağlup ayrıldı.

Salon: Gazanfer Bilge


Hakemler: Hüseyin Çelik, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Kerem Yılmaz

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Lecque 10, Yiğit Özkan, De Vries 16, Bruinsma 18, Bandaogo 7, Metin Türen, Pipes 18, Doğan Şenli 14, Johnson 2

Aliağa Petkimspor: Efianayi 11, Utomi 7, Floyd 2, Scrubb 16, Troy Selim Şav 1, Franke 23, Blumbergs 11, Yunus Emre Sonsırma 2, Sajus 16

1. Periyot: 18-19

Devre: 45-41

3. Periyot: 63-67

Beş faulle çıkanlar: 31.56 Doğan Şenli (Onvo Büyükçekmece Basketbol), 33.21 Floyd (Aliağa Petkimspor)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 11 2 4 5 10 14 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 10 23 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.