Aliağa Petkimspor'dan Bahçeşehir Koleji'ne geçit yok

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'ni 77-69 yendi.
Müsabakaya 5-0'lık seriyle başlayan Bahçeşehir Koleji, 7. dakika içinde aradaki farkı 8 sayıya kadar çıkardı: 16-8. Ancak son bölümde Aldridge ve Perkins'le sayılar bulan Aliağa Petkimspor, periyodu 20-19 üstün tamamladı.
İkinci periyodun başında 24-23 üstünlük kuran konuk ekip karşısında tekrar öne geçen Aliağa Petkimspor, soyunma odasına 6 sayı farkla (36-30) önde gitti.
Üçüncü periyoda 7-0'lık seriyle başlayan Aliağa Petkimspor, 23. dakikayı 45-32 üstün geçti. Bahçeşehir Koleji'nin 13-0'lık seriyle 45-45 eşitliği yakaladığı periyodun son bölümünde daha etkili olan Aliağa Petkimspor, periyodu 56-49 önde tamamladı.
Son periyotta üstünlüğünü devam ettiren Aliağa Petkimspor, sahadan 77-69 galip ayrıldı.
Müsabakaya 5-0'lık seriyle başlayan Bahçeşehir Koleji, 7. dakika içinde aradaki farkı 8 sayıya kadar çıkardı: 16-8. Ancak son bölümde Aldridge ve Perkins'le sayılar bulan Aliağa Petkimspor, periyodu 20-19 üstün tamamladı.
İkinci periyodun başında 24-23 üstünlük kuran konuk ekip karşısında tekrar öne geçen Aliağa Petkimspor, soyunma odasına 6 sayı farkla (36-30) önde gitti.
Üçüncü periyoda 7-0'lık seriyle başlayan Aliağa Petkimspor, 23. dakikayı 45-32 üstün geçti. Bahçeşehir Koleji'nin 13-0'lık seriyle 45-45 eşitliği yakaladığı periyodun son bölümünde daha etkili olan Aliağa Petkimspor, periyodu 56-49 önde tamamladı.
Son periyotta üstünlüğünü devam ettiren Aliağa Petkimspor, sahadan 77-69 galip ayrıldı.
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