Aliağa FK Eray Akar'ın bonservisini aldı

Aliağa Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon Bodrum FK'dan kiraladığı Eray Akar'ı bonservisi ile kadrosuna kattı.

calendar 03 Temmuz 2025 11:16 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2025 11:19
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aliağa FK Eray Akar'ın bonservisini aldı
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Transfer döneminde yaptığı takviyelerle TFF 2'nci Lig için iddialı bir kadro kuran Aliağa FK, Bodrum FK'dan kiraladığı orta saha oyuncusu Eray Akar'ın bonservisini aldı. Geçen sezonun devre arasında Aliağa FK'ya gelen 22 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Hatayspor altyapısından yetişen Eray, Afyonspor, Bodrum FK ve Belediye Kütahyaspor formalarını terletti. Eray, Aliağa FK'da ise geçen sezonun ikinci yarısında 12 maça çıktı.

 
 
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