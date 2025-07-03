Aliağa FK Eray Akar'ın bonservisini aldı

Transfer döneminde yaptığı takviyelerle TFF 2'nci Lig için iddialı bir kadro kuran Aliağa FK, Bodrum FK'dan kiraladığı orta saha oyuncusu Eray Akar'ın bonservisini aldı. Geçen sezonun devre arasında Aliağa FK'ya gelen 22 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Hatayspor altyapısından yetişen Eray, Afyonspor, Bodrum FK ve Belediye Kütahyaspor formalarını terletti. Eray, Aliağa FK'da ise geçen sezonun ikinci yarısında 12 maça çıktı.



