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Ali Koç'tan hodrimeydan

Fenerbahçe Kulübü, eylül ayının ikinci yarısında yapacağı Mali Genel Kurul'u Olağanüstü Seçimli Genel Kurul ile birleştiriyor. Başkan Ali Koç, mevcut adayları F.Bahçe'nin kalibresinde bulmadığı için tekrar aday olup, güvenoyu alacak

calendar 17 Mayıs 2025 11:47
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Ali Koç'tan hodrimeydan
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Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul çağrıları ve imza kampanyaları ile yaşanan belirsizlik sona erdi.

Başkan Ali Koç, seçim isteyen muhalefetin restine restle karşılık verdi. Koç, eylülde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için "Hodri Meydan" dedi.

F.Bahçe Yönetim Kurulu, eylül ayının ikinci yarısında yapacağı Mali Genel Kurul'u Olağanüstü Seçimli Genel Kurul ile birleştirme kararı aldı.

PROJELERİNİ BEĞENMEDİ

Koç, eylül ayındaki kongrede tekrar aday olacak. F.Bahçe'nin eski yöneticileri Mahmut Uslu ile Hakan Bilal Kutlualp ve Sadettin Saran da başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Başkan Koç, aday olan isimlerin F.Bahçe'nin kalibresinde olmadığını, sarı-lacivertli kulüp için herhangi bir proje ortaya koymadığını düşünüyor.

Başkan Koç, bu nedenle eylül ayındaki genel kurulda yeniden aday olacak.

KOÇ'UN YOL HARİTASI

Ali Koç, kongrede hem güvenoyu alacak hem de yönetim kurulunda köklü değişikliklere gidecek.

Eylül ayında seçim kararı, F.Bahçe'nin yaz transfer dönemindeki yol haritasını kesinlikle değiştirmeyecek.

Başkan Ali Koç, dünya devi şirketleriyle 200 milyon Dolar'lık sponsorluk sözleşmelerine imza atacak. Bu para da transfere harcanıp, şampiyon olacak bir takım kurulacak. 

 

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