Ali Koç'tan Dusan Tadic operasyonu!

Tadic, Süper Lig'de geçtiğimiz cuma günü Başakşehir'i 4-1 yendikleri maçında ardından yaptığı açıklamada, eski takımı Ajax ile anlaştığı iddialarının sorulması üzerine "Hiçbir kulüple kontrat imzalamış değilim. Ajax benim için önemli bir kulüp Fenerbahçe gibi ama herhangi bir imza atmış değilim Ajax'a. Gelecekte olan şeyleri zaman içerisinde göreceğiz. Her şeyden önce bulunduğunuz kulübe saygı duymanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.



Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Sırp futbolcunun önceliği Fenerbahçe'ye verdiği ancak sarı lacivertlilerin henüz Tadic konusunda net bir karar vermediği öğrenildi.



Başkan Ali Koç'un, profesyonelliğine ve karakterine hayran kaldığı Tadic'e 1+1 yıllık bir sözleşme teklif edip sonrasında da kulüpte görev vermek istediği belirtiliyor.

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dusan Tadic'in sarı lacivertli takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.