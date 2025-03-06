Alexander Djiku: "Hayal kırıklığı yaşadık"

Fenerbahçe'de Alexander Djiku, Glasgow Rangers maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Alexander Djiku: 'Hayal kırıklığı yaşadık'
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06 Mart 2025 23:07

Fenerbahçe'nin savunmacısı Alexander Djiku, sahalarında Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Djiku, "Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. Maalesef hem yaratmış olduğumuz şansları değerlendiremedik hem de yapmamamız gereken fırsatlar verdik. Hedefimiz ikinci maçta geri dönecek bir sonuç elde etmek." dedi. 

Sakatlıktan döndüğü için mutlu olduğunu ve bu süreçte hızlıca sahalara dönebilmek adına yoğun çaba harcadığını ifade eden tecrübeli stoper, "Sakatlıktan geri döndüğüm için mutluyum. Hızlıca geri dönebilmek için her şeyi yaptık. Bugün önemli olan takımdı. İkinci maça konsantre olacağız ve tur atlayacak netice için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.


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