Alanyaspor en kötü sezonunu geride bıraktı

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Ligi 41 puanla 15'inci sırada tamamlayarak, en kötü sezonunu geride bıraktı.



Akdeniz ekibi, bu sezon ligde 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı. Süper Lig'e ilk çıktığı 2016-2017 sezonunu 12'nci, 2017-2018 sezonunu 12'nci, 2018-2019 sezonunu 9'uncu, 2019-2020 sezonunu 5'inci, 2020-2021 sezonunu 7'nci, 2021-2022 sezonunu 5'inci sırada bitiren turuncu-yeşilliler, ligde kalmayı bitime 2 hafta kala garantiledi.



Sezona İtalyan teknik direktör Francesco Farioli ile başlayan Alanyaspor, 22 lig maçında 6 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyetle 25 puan topladı. Yerine gelen Ersun Yanal yönetiminde ise Alanyaspor, 6 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik 4 mağlubiyet elde etti. Yanal'ın 6 maçlık performansının ardından gelen teknik direktör Ömer Erdoğan ile çıkılan 6 karşılaşmada ise 2 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşandı.



Kadroda 9 kiralık oyuncu



Alanyaspor'da bu sezon 9 oyuncu kiralık olarak kadroda yer aldı.



Bu sezon kadroda yer alan Ahmed Hassan, Ivan Cavaleiro, Pedro Pereira, Idrissa Doumbia, Runar Alex Runarsson, Efthymios Koulouris, Khadim Rassoul, Erencan Yardımcı, Ahmet Gülay'ın kiralık sözleşmeleri sona erdi.



Famara Diedhiou, Tayfur Bingöl, Emircan Altıntaş, Ahmet Ildiz, El Mami Tetah, İsmail Zehir, Cem Çelik, Veysel Ünal, Emre Bekir, Hamza Özdemir, Çağrı Güney, Buluthan Bulut ve Deniz Kök de yurt içi ve dışında çeşitli takımlara kiralık verildi.



En fazla forma giyen Furkan, en golcü Ahmed Hassan



Alanyaspor'da sezonun en fazla forma bulan oyuncusu stoper Furkan Bayır oldu. 23 yaşındaki savunma oyuncusu Süper Lig'de 32 maçta ilk 11'de forma giydi ve 2 bin 789 dakika süre aldı.



Furkan Bayır'dan sonra en fazla oynayan isim olan kaleci Runarsson, 30 maçta forma şansı bularak, 2 bin 645 dakika sahada kaldı.



Alanyaspor'un en golcü ismi ise Mısırlı santrfor Ahmed Hassan oldu. Sezon başı Yunan ekibi Olimpiyakos'tan kiralanan 30 yaşındaki futbolcu, çıktığı 24 lig maçında sezonu 10 golle tamamladı.



Mısırlı forvetten sonra takıma en çok gol katkısı veren isim 5 golle Efecan Karaca oldu. Efecan Karaca, aynı zamanda 6 asistle takımın en çok asist yapan oyuncusu da oldu.



