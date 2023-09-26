Alaba'dan Arda için mesaj

Real Madrid'in yıldız ismi David Alaba, Arda Güler için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Alaba'dan Arda için mesaj
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26 Eylül 2023 20:04
Son güncelleme 26 Eylül 2023 20:11
Real Madrid'de yeniden sakatlanan Arda Güler için David Alaba'dan bir paylaşım geldi.

Alaba, sosyal medya hesabından Arda Güler'le fotoğrafını paylaştı ve, "Geçmiş olsun kardeşim, daha güçlü geri döneceksin" ifadelerini kullandı.

Alaba'nın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Real Madrid'in antrenmanında yeniden sakatlanan 18 yaşındaki futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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