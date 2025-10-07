Akdeniz Ülkeleri Cimnastik Birliği Şampiyonası sona erdi

Akdeniz Ülkeleri Cimnastik Birliği Şampiyonası (COMEGYM) sona erdi.İstanbul Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonun son gününde artistik cimnastik yıldız ve gençler alet finalleri yapıldı.İki gün süren artistik cimnastik branşının sonunda milli sporcular, 6 altın, 16 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 31 madalya kazandı.Milli cimnastikçiler, son gün ise 4 altın, 7 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 21 madalya elde etti.Organizasyonun son gününde madalya kazanan sporcular şu şekilde:- Genç kadınlar- Atlama masası1- Alessia Cepparulo (İtalya)2- Yaşam Suğra Akan (Türkiye)3- Sophie St John (Malta)- Yer aleti1- Alessia Cepparulo (İtalya)1- İnci Kaleköylüoğlu (Türkiye)3- Yaşam Suğra Akan (Türkiye)- Genç erkekler- Yer aleti1- Mazen Ali (Mısır)2- Ege Ertöz (Türkiye)3- Arben Erdem Gümüşlü (Türkiye)- Kulplu beygir1- Arben Erdem Gümüşlü (Türkiye)1- Mazen Ali (Mısır)3- Zakaria Lachheb (Fas)- Atlama masası1- Mazen Ali (Mısır)2- Umut Örs (Türkiye)3- Pharess Wallys Khiri (Fas)- Paralel bar1- Mazen Ali (Mısır)2- Ege Ertöz (Türkiye)2- Arben Erdem Gümüşlü (Türkiye)- Barfiks1- Mazen Ali (Mısır)2- Abdallah Baraka (Mısır)3- Ege Ertöz (Türkiye)- Yıldız kadınlar- Atlama masası1- Clarissa Rinaldi (İtalya)2- Sirine Chidouah (Cezayir)3- Danefa Güney (Türkiye)- Asimetrik paralel1- Clarissa Rinaldi (İtalya)2- Siria Forestiero (İtalya)3- Duru Ayaztuna (Türkiye)- Yer aleti1- Clarissa Rinaldi (İtalya)2- Danefa Güney (Türkiye)3- Emma Piccari (İtalya)- Yıldız erkekler- Yer Aleti1- Andrea Bertasi (İtalya)2- Mattia Beretta (İtalya)3- Mevlüt Kağan Soylu (Türkiye)- Kulplu beygir1- Mattia Beretta (İtalya)2- Mevlüt Kağan Soylu (Türkiye)3- Bulut Özince (Türkiye)- Halka aleti1- Andrea Bertasi (İtalya)1- Mevlüt Kağan Soylu (Türkiye)3- Güney Kapucu (Türkiye)- Atlama masası1- Mattia Beretta (İtalya)2- Andrea Bertasi (İtalya)3- Güney Kapucu (Türkiye)- Paralel bar1- Elia Doardi (İtalya)2- Mattia Beretta (İtalya)3- Güney Kapucu (Türkiye)- Barfiks1- Mevlüt Kağan Soylu (Türkiye)2- Mattia Beretta (İtalya)3- Andrea Bertasi (İtalya)