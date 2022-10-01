Ajax takıldı, lider değişti!

Hollanda Ligi 8. hafta mücadelesinde Ajax, Go Ahead ile karşı karşıya geldi.
Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Ajax'ın golü 45. dakikada Klaassen'den gelirken, Go Ahead'ın golünü 78. dakikada Willumsson kaydetti.
Son olarak da AZ Almaar'a 2-1 kaybeden Ajax, 2 haftadır galibiyete hasret. Ajax, PSV'nin puan kaybettiği haftada en yakın takipçisinden biri ile puan farkını açma şansını tepmiş oldu. Bu puan kaybıyla birlikte Groningen'i 4-1 mağlup eden AZ Almaar liderlik koltuğuna oturdu. Ev sahibi ekip 19 puanla ikinci sırada yer aldı. Go Ahead'ın puanı ise 7 oldu.
Sezon başında Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan ise kadroda yer almadı.
Ligin bir sonraki haftasında Go Ahead, Cambuur'u konuk edecek. Ajax ise Volendam deplasmanına gidecek.
Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Ajax'ın golü 45. dakikada Klaassen'den gelirken, Go Ahead'ın golünü 78. dakikada Willumsson kaydetti.
Son olarak da AZ Almaar'a 2-1 kaybeden Ajax, 2 haftadır galibiyete hasret. Ajax, PSV'nin puan kaybettiği haftada en yakın takipçisinden biri ile puan farkını açma şansını tepmiş oldu. Bu puan kaybıyla birlikte Groningen'i 4-1 mağlup eden AZ Almaar liderlik koltuğuna oturdu. Ev sahibi ekip 19 puanla ikinci sırada yer aldı. Go Ahead'ın puanı ise 7 oldu.
Sezon başında Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan ise kadroda yer almadı.
Ligin bir sonraki haftasında Go Ahead, Cambuur'u konuk edecek. Ajax ise Volendam deplasmanına gidecek.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ