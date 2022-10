Ajax takıldı, lider değişti!

Hollanda Ligi 8. hafta mücadelesinde Ajax, Go Ahead ile karşı karşıya geldi.



Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Ajax'ın golü 45. dakikada Klaassen'den gelirken, Go Ahead'ın golünü 78. dakikada Willumsson kaydetti.



Son olarak da AZ Almaar'a 2-1 kaybeden Ajax, 2 haftadır galibiyete hasret. Ajax, PSV'nin puan kaybettiği haftada en yakın takipçisinden biri ile puan farkını açma şansını tepmiş oldu. Bu puan kaybıyla birlikte Groningen'i 4-1 mağlup eden AZ Almaar liderlik koltuğuna oturdu. Ev sahibi ekip 19 puanla ikinci sırada yer aldı. Go Ahead'ın puanı ise 7 oldu.



Sezon başında Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan ise kadroda yer almadı.



Ligin bir sonraki haftasında Go Ahead, Cambuur'u konuk edecek. Ajax ise Volendam deplasmanına gidecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ