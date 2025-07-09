09 Temmuz
Zalgiris Vilnius-Hamrun Spartans
2-0
09 Temmuz
FCSB-Inter Club d'Escaldes
2-0DA
09 Temmuz
Ludogorets -Dinamo Minsk
0-0DA
09 Temmuz
Shelbourne-Linfield
21:45
09 Temmuz
PSG-Real Madrid
22:00

Keny Arroyo: "Beşiktaş en iyi fırsattı!"

Beşiktaş'ın genç yıldızı Keny Arroyo, TRT Spor'a özel açıklamalar yaptı. Transfer sürecinden karla ilk tanışmasına kadar birçok konuda konuşan Arroyo, hem takımın hem de kendi hedeflerini anlattı.

calendar 09 Temmuz 2025 21:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Keny Arroyo: 'Beşiktaş en iyi fırsattı!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın genç yıldızı Keny Arroyo, TRT Spor'a samimi açıklamalarda bulundu.

Transfer sürecinden Türkiye'de yaşadığı ilk kış deneyimine kadar birçok konuya değinen Arroyo, siyah-beyazlı forma altındaki hedeflerini de paylaştı.

"BAŞKA KULÜPLERDEN DE TEKLİFLER VARDI"


Transfer sürecine dair konuşan Arroyo, "Menajerim çok büyük bir takımdan teklif aldığımı söyledi. Başka kulüplerden de teklifler vardı ama Beşiktaş'a gelmenin en iyi fırsat olduğunu düşündüm" dedi.

"İLK DEFA BU KADAR KAR GÖRDÜM"

Türkiye'de ilk kez karla tanıştığını söyleyen genç futbolcu, bu deneyimin kendisi için oldukça zorlu olduğunu dile getirdi ve "Hayatımda ilk defa burada kar gördüm. Aslında güzel ama çok üşüdüm, tırnaklarıma kadar soğuğu hissettim. Çok sevdiğimi söyleyemem." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Beşiktaş'taki hedeflerini de paylaşan Arroyo, hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de iddialı olduklarını vurguladı. Arroyo, "Bu seneki hedefimiz, Avrupa Ligi'nde gidebildiğimiz kadar gitmek ve ligde de şampiyon olmak. Benim hedefim de mümkün olduğu kadar gol ve asist yapmak." sözlerini sarf etti.  

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.