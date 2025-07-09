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KTFF'den Trabzonspor'a ziyaret

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yöneticileri, Trabzonspor Kulübün ziyaret ettiler.

calendar 09 Temmuz 2025 20:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
KTFF'den Trabzonspor'a ziyaret
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) yöneticileri, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, KTFF'nin ikinci başkan vekili Hüseyin Duvarcı ile eğitim üst kurul başkanı Hüseyin Ekmekçi'nin, Trabzonspor Kulübünü ziyaret ettiği belirtildi.

Ziyarette bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Ali Haydar Gedikli ile genel sekreter Sami Karaman'ın yer aldığı aktarılan açıklamada, KTFF yöneticilerine forma hediye edildiği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Duvarcı, bordo-mavili takıma yeni sezonda başarılar diledi.

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