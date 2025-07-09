09 Temmuz
Zalgiris Vilnius-Hamrun Spartans
2-0
09 Temmuz
FCSB-Inter Club d'Escaldes
3-1
09 Temmuz
Ludogorets -Dinamo Minsk
1-0
09 Temmuz
Shelbourne-Linfield
1-064'
09 Temmuz
PSG-Real Madrid
3-0DA

Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Wimbledon'da yarı finalde!

Wimbledon'ın tekerlekli sandalye quad kategorisinde Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, yarı finale yükseldi

calendar 09 Temmuz 2025 21:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Wimbledon'da yarı finalde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tekerlekli sandalye quad kategorisinde yarı finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ahmet Kaplan, Londra'da düzenlenen organizasyonun çeyrek finalinde İngiliz Andy Lapthorne ile karşılaştı.

Rakibini 6-2, 1-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenen Ahmet Kaplan, yarı finalde quad dünya 1 numarası Hollandalı Niels Vink ile karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.