Hollanda Eredivisie'nin 21 haftasında Ajax, Feyenoord'u konuk etti.



Johan Cruijff ArenA'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.



Ajax'ın gollerini 37. dakikada Brian Brobbey ve 90+4. dakikada Kenneth Taylor'dan geldi. Feyenoord'un tek golünü ise 67. dakikada Quinten Timber kaydetti.



Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 5. galibiyetini aldı ve 48 puana yükseldi. Ligde 1 maçı eksik olan Ajax, lider PSV ile arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü ve 2. sırada konumlandı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Feyenoord ise 36 puanla 4. sırada yer aldı.



Ajax'ta forma giyen milli futbolcu Ahmetcan Kaplan, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.



Öte yandan Ajax'ta 46'da oyuna giren Wout Weghorst, 75. dakikada penaltı kaçırdı.



Ligde bir sonraki hafta Ajax, Fortuna Sittard'a konuk olacak. Feyenoord ise Sparta Rotterdam'ı ağırlayacak.









