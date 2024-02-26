Ahmetcan Kaplan, Ajax'ı mest etti

Hollanda Eredivisie'nin 23 haftasında Ajax deplasmanda AZ Alkmaar'a konuk oldu. Karşılaşmanın 36. dakikasında oyuna giren Ahmetcan Kaplan ilk kez A Takım'da şans buldu.



İLK KEZ SAHNE ALDI



Teknik Direktör John van't Schip tarafından karşılaşmanın 36. dakikasında, maça kötü başlayan ve bu süre içerisinde 11 kez top kaybı yapan Anton Gaaei'yi kenara alarak, Ahmetcan'a şans verdi.



AHMETCAN'DAN % 100'LÜK PERFORMANS



Yaklaşık 54 dakika sahada kalan genç oyuncu 71 kez topla buluştu. 66 kez pas yapan Ahmetcan, % 97'lik bir pas isabet oranı yakalayarak hem takımının hem de sahanın en yüksek pas isabetiyle oynayan ismi oldu.



Girdiği yedi ikili mücadelenin beşinde rakiplerine üstünlük sağlayan yıldız oyuncu bir kez de top kaptı. İki kez de topu tehlike bölgesinin dışına gönderdi. Hava topu mücadelelerinin üçünü kazanırken ikisini kaybetti.



SCHIP, AHMETCAN'I ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ



Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Van't Schip, ilk kez şans bulan Ahmetcan Kaplan'ın performansına da değindi. Schip açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Çok iyi iş çıkardı. Ciddi bir sakatlık geçirdikten ve genç takımda birkaç maç oynadıktan sonra hala çok iyi bir oyuncu olduğunu gördük. Defansımız için kesinlikle bir takviye olabilir."



2-0'lık mağlubiyetle ilgili olarak ise, "1-0 geriye düştükten sonra oyuna dahil olabildiğimizi düşünüyorum. AZ Alkmaar bulduğu şansları etkili kullandı. İlerleyen dakikalarda daha iyi oynamaya başladık. İkinci yarıda oyunu kontrol eden taraf bizdik. Çocuklar her şeylerini verdiler ve mücadele ettiler ama yeterli olmadı." dedi.





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