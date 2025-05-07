AEK, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. şampiyonluğunu hedefliyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'de mücadele edecek Yunanistan temsilcisi AEK, bu organizasyondaki 2. şampiyonluğuna ulaşmak istiyor.Organizasyonun çeyrek final serisinde Fransa'nın Nanterre 92 takımını 2-1'le geçen AEK, 9-11 Mayıs'ta ülkesinin başkenti Atina'da düzenlenecek Dörtlü Final'de Galatasaray, La Laguna Tenerife ve Unicaja Malaga ile parkeye çıkacak.Daha önce 2017-2018 sezonunda yine ülkesinde düzenlenen Dörtlü Final'de Fransız ekibi Monaco'yu 100-94 mağlup ederek kupayı müzesine götüren AEK, organizasyondaki 2. şampiyonluğu için mücadele edecek.AEK, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde bulunduğu 2 ayrı gruptan lider çıktı.Yunanistan temsilcisi, ilk olarak normal sezonda Almanya'dan Telekom Baskets Bonn, İsrail'den Maccabi Ramat-Gan ve Letonya'dan VEF Riga ile E Grubu'nda yer aldı. Bu gruptaki 6 maçında 4 galibiyet çıkaran AEK, topladığı 10 puanla lider olarak son 16 turuna yükseldi.AEK, son 16 turunda ise İtalya'dan Bertram Derthona Basket, Almanya'dan Würzburg Baskets ve Yunanistan'dan Promitheas Patras ile I Grubu'nda eşleşti. Bu grupta da 6 maçta 5 galibiyete ulaşan AEK, lider bir şekilde çeyrek finale çıktı.Hunter Hale, AEK'in bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde maç başına en fazla sayı atan oyuncusu olarak dikkati çekti.ABD'li guard, bu sezon takımıyla çıktığı 15 maçta 16,1 sayı, 3,2 ribaunt ve 3,2 asist ortalamaları yakaladı. Hale, ayrıca maç başına 14,5 verimlilik puanıyla da takımının bu alanda en iyi 2. oyuncusu oldu.AEK, Dörtlü Final'de ev sahibi avantajına sahip olacak.Organizasyon, AEK'in maçlarını oynadığı SUNEL Arena'da gerçekleştirilecek. Yunanistan temsilcisi, maçlarının kendi salonunda oynanacak olmasının avantajını hissedecek.AEK, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin Yunanistan'da düzenlediği Dörtlü Final organizasyonlarında 2 kez final oynama başarısı gösterdi.Yunanistan temsilcisi, ilk olarak 2017-2018 sezonundaki Dörtlü Final'in sonunda Monaco ile oynadığı karşılaşmayı 100-94 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.Sonrasında AEK, 2019-2020 sezonunda yine ülkesinde düzenlenen organizasyonda finale kadar yükselse de İspanya temsilcisi Hereda San Pablo Burgos'a 85-74 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ni 2. sırada tamamladı.Başantrenör Dragan Sakota'nın yönetimindeki AEK'in kadrosunda şu isimler yer alıyor:RaiQuan Gray, Prentiss Hubb, C.J Bryce, Grant Golden, Rayjon Tucker, Hunter Hale (ABD), Gaios Skordilis, Zois Karampelas, Dimitris Flionis, Omiros Netzipoglou, Ioannis Kouzeloglou, Nikos Arsenopoulos (Yunanistan), Mindaugas Kuzminskas (Litvanya), Joshua Obiesie (Almanya)