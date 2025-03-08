'Adanalı Ronaldo'dan Cristiano Ronaldo'ya cevap!

🎙️Adanalı Ronaldo'dan, "Kardeşim sen bana benzemiyorsun, çok çirkinsin." diyen Cristiano Ronaldo'ya cevap; pic.twitter.com/zNqjEeOOxH



— Sporxtv (@sporxtv) March 7, 2025

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun maçı sırasında yaşanan ilginç an, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.Ünlü futbolcuyu tribünden desteklemeye giden ve 'Adanalı Ronaldo' lakabıyla tanınan Gökmen Akdoğan, yıldız isimle karşı karşıya gelince ortaya eğlenceli bir diyalog çıktı.Karşılaşmanın ardından Ronaldo ile bir araya gelen Akdoğan, Portekizli futbolcunun dikkatini çekmeyi başardı. Ancak yıldız oyuncunun beklenmedik bir espriyle kendisine seslenmesi, o anları izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü. Cristiano Ronaldo, Akdoğan'a dönerek "sözleriyle takıldı. Bu sözlerin ardından her iki isim de kahkahalar atarak birbirini selamladı.'Adanalı Ronaldo', maç sonrası TRT Spor'a yaptığı açıklamada Ronaldo'nun sözleri ile ilgili konuştu.Gökmen Akdoğan,dedi.Akdoğan,sorusuna ise şu cevabı verdi:'Adanalı Ronaldo',sorusunu isecevabını verdi.