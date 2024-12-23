Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor'u konuk etti.



Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-1 kazandı.



Hatayspor'un golünü, 26. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti. Hatay'da Cengiz Demir'in kırmızı kart görmesiyle Adana Demirspor, 10 kişi kalan rakibine 3 gol birden attı. Adana Demirspor'un gollerini 61. dakikada Semih Güler, 70. dakikada Ozan Demirbağ ve 75. dakikada Abat Ayımbetov kaydetti.



Geçen hafta Beşiktaş karşısında ilk galibiyetini alan Adana Demirspor, ligde ikinci kez kazandı ve puanını 5'e yükseltti. Ligde tek galibiyeti olan Hatayspor ise 9 puanda kaldı.



Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Adana Demirspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.



OZAN DEMİRBAĞ TARİHE GEÇTİ



Adana Demirspor formasıyla Hatayspor ağlarını havalandıran 16 yaşındaki Ozan Demirbağ, Süper Lig tarihinde gol atan ilk 2008 ve sonrası doğumlu oyuncu oldu.



FENERBAHÇE MAÇINDA 5 FUTBOLCU CEZALI



Mücadelede, Hatayspor'dan 4 isim bu sezon ligdeki 4. sarı kartlarını görerek, 1 futbolcu ise kırmızı kartla cezalı duruma düştü.



Hatayspor'un iki stoperinden Francisco Calvo 7. dakikada, Recep Burak Yılmaz ise 15. dakikada sarı kart gördü. Ev sahibi takımda orta saha oyuncusu Görkem Sağlam 32. dakikada, Portekizli kanat forvet Joelson Fernandes ise 63. dakikada hakem Direnç Tonusluoğlu tarafından sarı kartla cezalandırıldı.



1 SAKAT, 1 KIRMIZI KART CEZALISI



Öte yandan Akdeniz temsilcisinde talihsizlikler sarı kartlarla sınırlı kalmadı. 35. dakikada sol bek Cemali Sertel sakatlanarak oyuna devam edemedi. Cemali'nin yerine oyuna giren Cengiz Demir, 53. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Hatayspor'da 5 futbolcu cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlanan Cemali Sertel'in durumu ise yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



2. dakikada Hatayspor gole yaklaştı. Aboubakar'ın defansın arkasına gönderdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Rui Pedro vuruşunu yaptı. Rakibinin açısını kapatan kaleci Deniz Eren Dönmezer, meşin yuvarlağı çelerek golü önledi.



26. dakikada Hatay ekibi öne geçti. Boutobba'nın sağdan ortasına yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda top, kaleciden döndü. Aboubakar, boşta kalan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.



31. dakikada Görkem Sağlam'ın pasında defansın arkasına sarkan Boutobba, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu yandan auta attı.



Müsabakanın ilk yarısı, Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 yendi.



52. dakikada gelişen Hatayspor atağında kaleci Deniz Eren Dönmezer, Cengiz Demir'in ceza sahasındaki müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Direnç Tonusluoğlu, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gösterdiği Cengiz'i oyun dışına gönderdi.



61. dakikada Adana Demirspor beraberliği sağladı. Semih Güler'in uzak mesafeden şutunda top, kaleci Erce Kardeşler'in uzandığı köşeden ağlarla buluştu: 1-1.



68. dakikada Boutobba'nın sağdan şutunda topu çelen kaleci Murat Uğur Eser tehlikeyi önledi.



70. dakikada Adana ekibi öne geçti. Ozan Demirbağ, sağdan kullanılan köşe atışında defansın uzaklaştırdığı topa ceza sahası dışından gelişine vurdu. Meşin yuvarlak yakın köşeden ağlara gitti: 1-2.



75. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Sağdan hızla ceza sahasına giren Arda Okan Kurtulan, meşin yuvarlağı Aimbetov'un önüne bıraktı. Bu oyuncu, iyi bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-3.



88. dakikada Hatayspor'un sağdan kullandığı köşe atışında defansın arasından yükselen Recep Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top direkten döndü.



Hatayspor'u 3-1 yenen Adana Demirspor, ligde ilk deplasman galibiyetini aldı.



Stat: Mersin



Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok



Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Calvo, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel (Dk. 35 Cengiz Demir), Görkem Sağlam (Dk. 71 Massanga), Diack, Boutobba, Rui Pedro (Dk. 77 Abdulkadir Parmak), Fernandes (Dk. 71 Bamgboye), Aboubakar



Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer (Dk. 59 Murat Uğur Eser), Semih Güler, Abdulsamet Burak, Tolga Kalender, İzzet Çelik, Aksel Aktaş (Dk. 59 Bünyamin Balat), Yusuf Barası, Aimbetov (Dk. 90+3 Shehu), Ozan Demirbağ (Dk. 88 Yücel Gürol), Osman Kaynak (Dk. 90+3 Burhan Ersoy), Arda Okan Kurtulan



Goller: Dk. 26 Aboubakar (Atakaş Hatayspor), Dk. 61 Semih Güler, Dk. 70 Ozan Demirbağ, Dk. 75 Aimbetov (Adana Demirspor)



Kırmızı kart: Dk. 53 Cengiz Demir (Atakaş Hatayspor)



Sarı kartlar: Dk. 7 Calvo, Dk. 15 Recep Burak Yılmaz, Dk. 32 Görkem Sağlam, Dk. 64 Fernandes, Dk. 79 Bamgboye (Atakaş Hatayspor), Dk. 56 Abdulsamet Burak, Dk. 76 Aimbetov, Dk. 90+9 Shehu (Adana Demirspor)







