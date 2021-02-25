'Adana Demirspor Coin' ve 'Mavi Şimşekler' mobil uygulaması tanıtıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile Bitexen Teknoloji iş birliğiyle, kripto para "Adana Demirspor Coin" (ADSC) ve "Mavi Şimşekler" mobil uygulaması hayata geçirildi.



Kulüp yönetim kurulu üyesi Talat Şahin, kentteki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında, Adana Demirspor'un yeniliklerin içinde yer almak istediğini söyledi.



İş birliği için Bitexen Teknolojiye teşekkür eden Şahin, "Bu teknolojik destek ile artım Adana Demirspor taraftarı kulübüyle direkt iletişim içerisine girebilecektir. Aynı zamanda kulübümüzün adını taşıyan 'Adana Demirspor Coin'i günlük hayatta da kullanabilecekler. Bu iş birliğinin kulübümüze ve Bitexen Teknolojiye hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



Bitexen Teknoloji Kurumsal İletişim Direktörü Arif Kalem ise heyecan verici bir projeye imza attıklarını belirterek, "Bundan dolay gurur duyuyoruz. Adana Demirspor'umuza hayırlı olmasını temenni ederim." diye konuştu.







