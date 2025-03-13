Acun Ilıcalı'dan Rangers için açıklama!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Rangers maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Acun Ilıcalı'dan Rangers için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mart 2025 18:22
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayla ilgili kısa bir açıklama yapan Ilıcalı, "İnanıyoruz takımımıza, hocamıza. Tüm camia olarak inancımızı gösteriyoruz. Glasgow'da her yer Fenerbahçe. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." dedi.

Fenerbahçe ile Rangers arasında İskoçya'da oynanacak rövanş karşılaşması bugün (perşembe) saat 23.00'te başlayacak. Fenerbahçe, sahasındaki ilk maçtan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery