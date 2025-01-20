İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan, ara transfer dönemi transfer çalışmalarına başladı.
Gazeteci Sebastiano Sarno'nun haberine göre Feyenoord'un Meksikalı golcüsü Santiago Gimenez, AC Milan'ın transfer listesinde yer alıyor.
FEYENOORD'UN TALEBİ 40 MİLYON EURO
Feyenoord, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Giménez için 40 milyon euro talep ediyor.
PERFORMANSI
Feyenoord formasıyla 17 maça çıkan Gimenez, 13 gol 3 asistlik performans sergiledi.
AC Milan, golcü Santiago Gimenez'e talip
Feyenoord forması giyen forvet Santiago Gimenez'e AC Milan talip oldu.
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20 Ocak 2025 14:50
İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan, ara transfer dönemi transfer çalışmalarına başladı.
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