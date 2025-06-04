Abdulkerim Bardakcı'dan Konyaspor'a sitem: 'Kırgınım'

Galatasaray formasıyla eski takımı Konyaspor ile deplasmanda yaptıkları maçta tepki gören Abdülkerim, A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk maçını Konya'da yapacağını hatırlattı.



"BEN KONYA'YI SEVİYORUM"



Konya'daki tepkilere kırıldığını vurgulayan Abdülkerim, "Bunları hak ettiğimi düşünmüyorum. Bir gole sevindiğim için aileme küfür edilmesi hiç hoş olmadı. Birkaç kişinin başlattığı şeye diğer insanlar da katıldı. Ben Konya'yı seviyorum. Hatta futboldan sonra da orada yaşamayı düşünüyorum. Bir kırgınlığım var. Milli takımla maçımız inşallah güzel geçer." diyerek sözlerini tamamladı.

Galatasaray 'a 2022'de transfer olduktan sonra üç sezon üst üste kazanılan şampiyonluğun en önemli parçalarından olan Abdülkerim Bardakcı, Trendyol Süper Lig'deki performansları, takım arkadaşlarıyla ilgili düşünceleri ve gelecek hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.