ABD Milli takımı, Paris Olimpiyatları öncesinde Kanada Milli takımına karşı oynadığı hazırlık maçında 86-72 galibiyete ulaştı.



Anthony Davis'in 13 sayı, Stephen Curry'nin ise 12 sayı bulduğu karşılaşmada ABD, bu sabaha karşı Kanada'yı 86-72 yenerek Paris Oyunları öncesi hazırlık maçları dönemine galibiyetle başladı.



Fransa'ya gitmeden önce dört maç daha oynayacak olan ABD'de Jrue Holiday 11, Anthony Davis ise 10 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.



Kanada adına RJ Barrett 12 sayı bulurken, Shai Gilgeous-Alexander ve Dillon Brooks ise 10'ar sayı kaydettiler.



Seyirciler arasında eski ABD Başkanı Barack Obama'nın yanı sıra, birçok NBA koçu ve ABD Milli Takımı'nın Jerry Colangelo, Mike Krzyzewski, Jim Boeheim, Dwyane Wade, Carmelo Anthony, Dawn Staley, Lisa Leslie, Teresa Edwards, Swin Cash, Lindsay Whalen gibi ileri gelen isimleri, federasyonun 50. yıl kutlamaları için karşılaşmada yer alanlar arasınadydı.





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