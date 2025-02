ABD'de Super Bowl için geri sayım başladı

ABD'de yıl boyunca sabırsızlıkla beklenen Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi "Super Bowl" için geri sayım başladı.ABD'nin en çok izlenen ve en büyük spor organizasyonu olan ve bu yıl 59'uncusu düzenlenecek Super Bowl, pazarı pazartesiye bağlayan gece TSİ 02.30'da Louisiana eyaletinin New Orleans kentindeki Caesars Superdome'da oynanacak.NFL'de 2024 sezonu Lombardi Kupası'nın sahibini belirleyecek mücadelede Amerikan Futbol Konferansı'nda (AFC) zafere ulaşan Kansas City Chiefs ile Ulusal Futbol Konferansı (NFC) şampiyonu Philadelphia Eagles karşılaşacak.Karşılaşmanın devre arasında Kendrick Lamar ve SZA, şarkılarıyla sahne alarak izleyicilerle buluşacak.Chiefs, 15 galibiyet ve 2 yenilgiyle normal sezonu AFC'nin zirvesinde tamamladı.Houston Texans ve Buffalo Bills'i play-off'larda eleyen Chiefs, adını Super Bowl'a yazdırdı.Eagles ise 14 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadığı normal sezonda konferansını ikinci sırada bitirdi.Play-off'larda Green Bay Packers, Los Angeles Rams ve Washington Commanders'ı geçen Eagles, Super Bowl'a kaldı.İki takım, Super Bowl tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek.Kansas City Chiefs, 7'nci kez yer alacağı Super Bowl'da üst üste üçüncü olmak üzere 5'inci şampiyonluğunu hedefleyecek.Philadelphia Eagles ise 5'inci defa mücadele edeceği Super Bowl'da ikinci zaferi için sahaya çıkacak.Son iki sezonun şampiyonu Chiefs, 2022 sezonunda Eagles'ı 38-35, 2023 sezonunda ise San Francisco 49ers'ı 25-22 yenerek şampiyon oldu.Chiefs, daha önce de 1969 sezonunda Minnesota Vikings'i 23-7 ve 2019 sezonunda San Francisco 49ers'ı 31-20 mağlup ederek zafere ulaştı.Eagles ise tek şampiyonluğunu 2017 sezonunda New England Patriots'ı 41-33 yenerek elde etti.Kansas City Chiefs'te yıldız oyun kurucu Patrick Mahomes ve başantrenör Andy Reid, kariyerlerinin 4'üncü Super Bowl zaferi için mücadele edecek.Chiefs'te 2019, 2022 ve 2023'te birlikte mutlu sona ulaşan Mahomes ve Reid, bir kez daha şampiyonluk hedefiyle sahada olacak.Daha önce Patriots ve Chiefs ile ikişer olmak üzere 4 şampiyonluk yaşayan Chiefs'in tecrübeli gardı Joe Thuney ise kariyerinin 5. zaferini kazanabilmek için ter dökecek.Patrick Mahomes'un Super Bowl tarihinde 4. kez en değerli oyuncu (MVP) ödülünü kazanma şansı bulunuyor.Mahomes, daha önce 2019, 2022 ve 2023'teki Super Bowl maçlarında MVP ödülüne layık görüldü.Tecrübeli oyun kurucu, ödülü bir kez daha kazanması halinde Joe Montana'yı geride bırakarak Super Bowl'da en fazla MVP seçilen ikinci oyuncu olma ünvanını tek başına ele geçirecek.Tom Brady, Super Bowl maçlarında elde ettiği 5 MVP ödülüyle bu kategoride zirvede yer alıyor.New England Patriots ve Pittsburgh Steelers, 6'şar şampiyonlukla NFL tarihinin en başarılı takımları olarak göze çarpıyor.Kansas City Chiefs, mutlu sona ulaşması durumunda 5'er zafere sahip San Francisco 49ers ve Dallas Cowboys'u yakalayacak.NFL'de Chiefs'in yanı sıra Green Bay Packers ve New York Giants'ın da 4'er şampiyonluğu bulunuyor.