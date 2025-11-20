Abbondanza: 'Derbiler her zaman özel maçlardır'

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasındaki derbide konuk ettiği Galatasaray Daikin'i 3-2 yenen Fenerbahçe Medicana'da başantrenör Marcello Abbondanza, zor olmasına rağmen önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Abbondanza, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İyi bir oyun ortaya koyduklarını anlatan Abbondanza, "Mutluyum çünkü derbiler her zaman özel maçlardır. En iyi voleybolumuzu oynamadık ama pes etmedik. Kendimiz ve taraftarımız için önemli bir galibiyet aldık. Daha önce de zor maçlar oynamıştık. Galatasaray iyi bir oyun oynadı. Zor anlar yaşadığımız oldu ancak kazandık. En önemli olan şey de buydu." ifadelerini kullandı.
