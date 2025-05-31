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Lillestroem-Egersund
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Moss-Start
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A Milli Kadın Basketbol Takımı Form Yükseltiyor!

2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Litvanya'yı 73-68 yenen A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda oyuncular Derin Erdoğan ile Tilbe Şenyürek, iyi yolda olduklarını söyledi.

calendar 31 Mayıs 2025 22:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Kadın Basketbol Takımı Form Yükseltiyor!
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Milli basketbolcular, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan özel müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Takım olarak çok istekli olduklarını belirten Derin Erdoğan, "Çok motiveyiz. Hem tecrübeli hem de benim gibi genç oyuncular var. Jenerasyon olarak karma bir ekibe sahibiz. Bence bu çok güzel bir şey. Fransa'da iki maç oynadık. Çok zordu. Çok fiziksel ve sert maçlardı. Oradan öğrendiğimiz şeyler neticesinde Litvanya ile oynadık. Bence çok iyi gidiyoruz. Her maçta kendimize bir şey katıyoruz. Maç kondisyonumuzu geliştiriyoruz. Hepimiz çok heyecanlıyız. İnşallah çok iyi sonuçlar alacağız." ifadelerini kullandı.


- TİLBE ŞENYÜREK: "BASKETBOLUMUZU GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Milli basketbolcu Tilbe Şenyürek, eksiklerini kapatarak 2025 Avrupa Şampiyonası'na hazır gitmek istediklerini aktardı.

Dördüncü hazırlık maçını oynadıklarını hatırlatan Tilbe, "Hazırlık sürecinde bazı mağlubiyetler yaşadık. Bugün ilk galibiyetimizi aldık ama bizim için önemli olan basketbolumuzu olabildiğince geliştirebilmek. Birbirimize uyum sağlamaya çalışıyoruz. Yeni arkadaşlar var. Birbirini tanıyan insanlar var ama uzun süredir görüşmüyoruz. Bunun gerçekten de dezavantajı var. Mağlubiyetler için bahane olmasın ama bir adaptasyon sürecindeyiz. Hocamız talihsiz bir kaza geçirdi. Antrenmanlarda istediği gibi efektif olamıyor. Bunun da biraz sıkıntısını yaşadık ama biz basketbolumuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Bence çok iyi yoldayız." diye konuştu.

Litvanya karşısında alınan galibiyetten dolayı mutlu olduğunu dile getiren Tilbe Şenyürek, "Çok rotasyonlu oynadığımız için maçta iniş çıkışlar oluyor. Basketbolumuzu oturtabilsek ve istediğimiz şeyleri biraz netleştirebilirsek bu maç daha farklı olurdu. Eksiklerimizi kapatıp birbirimizle uyum içerisinde olup şampiyonaya daha hazır gitmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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