A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde bu senenin daha iyi geçeceğine inanıyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın oyuncularından Murat Yenipazar ile Adis Lagumdzija, FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) geçen seneden daha iyi bir performans göstermeyi hedeflediklerini söyledi.Ay-yıldızlı takım, VNL'nin 11-15 Haziran tarihlerinde Çin'deki ilk etabında ev sahibi ekibin yanı sıra Sırbistan, Hollanda ve Polonya ile karşı karşıya gelecek.Kaptan Murat Yenipazar ile Adis Lagumdzija, organizasyon öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Efeler Ligi'nde geride kalan sezonun Ziraat Bankkart formasıyla güzel geçtiğini anlatan Murat Yenipazar, "Çok iyi bir takım oluşturmuştuk. O takım ruhunu milli takımda da hedefliyoruz. Başarıya götüren en önemli anahtarlardan bir tanesi bu. Bu yüzden geçtiğimiz sezona bireysel bir performans olarak değil takım olarak bakıyorum. Herkesin işini iyi yaptığı yerde ben de işimi çok iyi yaptım." dedi.Milli takımdaki tüm oyuncuların en üst seviyede voleybol oynadığını vurgulayan tecrübeli pasör, şunları kaydetti:Ay-yıldızlı oyunculardan Adis Lagumdzija, takımın VNL'de kazanmaya istekli olduğunu söyledi.Geçen sezon İtalya'nın Cucine Lube Civitanova ekibinde güzel bir sezon geçirdiğini belirten 26 yaşındaki pasör çaprazı,dedi.Sakatlığı sebebiyle VNL'nin ilk ayağında forma giyemeyeceği açıklanan Adis, milli takımda bu sene genç ve dinamik bir kadronun olduğuna dikkati çekti.Milli formayla geçen sezon istediklerini yapamadıklarını dile getiren oyuncu,diyerek sözlerini tamamladı.