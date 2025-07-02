A Milli Erkek Basketbol Takımı aday kadrosu açıklandı!

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, 16 kişilik aday kadrosunu duyurdu.

calendar 02 Temmuz 2025 18:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Erkek Basketbol Takımı aday kadrosu açıklandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, 26 Temmuz Cumartesi günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde (BGM) toplanarak turnuvanın hazırlıklarına başlayacak.

Avrupa Basketbol Şampiyonası, 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde Letonya, Kıbrıs Rum Kesimi, Finlandiya ve Polonya'da düzenlenecek.


Ay-yıldızlılar, A Grubu'nda Letonya, Çekya, Portekiz, Sırbistan ve Estonya ile karşı karşıya gelecek. Milli takım, grup maçlarını 27 Ağustos-3 Eylül'de Letonya'nın başkenti Riga'da oynayacak.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan, David Mutaf, Sertaç Şanlı, Yiğitcan Saybir, Alperen Şengün, Adem Bona, Onuralp Bitim, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.