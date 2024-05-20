5. Uluslararası Yat Yarışları başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden başlayan Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları'na 16 ülkeden 26 ekip ve 300 sporcu katılıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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5. Uluslararası Yat Yarışları başladı
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20 Mayıs 2024 14:57
Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları'nın startı, Muğla'nın Bodrum ilçesinden verildi.

Anadolu Ajansı'nın "global iletişim ortağı" olduğu, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığının katkıları, Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen yarışlar Bodrum etabıyla başladı.

Yalıkavak açıklarında kurulan parkurda startı, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Gençlik ve Spor Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar ve İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu verdi.

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