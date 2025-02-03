5 gollü maçta Lyon karşısında kazanan Marsilya!

Ligue 1'in 20. haftasında Marsilya ve Lyon karşı karşıya geldi.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Orange Velodrome'da oynanan maçta Marsilya, Lyon'u 3-2'lik skorla mağlup etti.
Marsilya'nın gollerini, Greenwood, Rabiot ve Luis Henrique kaydederken Lyon'un golleri Tolisso ve Lacazatte'den (P) geldi.
Maçın ardından oluşan puan durumunda Marsilya 40 puanla 2. sıraya yerleşirken Lyon 30 puanla 7. sırada yer aldı.
Orange Velodrome'da oynanan maçta Marsilya, Lyon'u 3-2'lik skorla mağlup etti.
Marsilya'nın gollerini, Greenwood, Rabiot ve Luis Henrique kaydederken Lyon'un golleri Tolisso ve Lacazatte'den (P) geldi.
Maçın ardından oluşan puan durumunda Marsilya 40 puanla 2. sıraya yerleşirken Lyon 30 puanla 7. sırada yer aldı.