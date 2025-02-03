5 gollü maçta Lyon karşısında kazanan Marsilya!

Ligue 1'in 20. haftasında Marsilya, Lyon'u 3-2'lik skorla mağlup ederek ligde 2. sıraya yerleşti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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5 gollü maçta Lyon karşısında kazanan Marsilya!
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03 Şubat 2025 00:58
Ligue 1'in 20. haftasında Marsilya ve Lyon karşı karşıya geldi.

Orange Velodrome'da oynanan maçta Marsilya, Lyon'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Marsilya'nın gollerini, Greenwood, Rabiot ve Luis Henrique kaydederken Lyon'un golleri Tolisso ve Lacazatte'den (P) geldi.

Maçın ardından oluşan puan durumunda Marsilya 40 puanla 2. sıraya yerleşirken Lyon 30 puanla 7. sırada yer aldı.
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