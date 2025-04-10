3 Bant Bilardo Bireysel Avrupa Şampiyonası, Ankara'da başladı

Ankara'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Bireysel Avrupa Şampiyonası start aldı. Türkiye Bilardo Federasyonunun Gölbaşı Tesisleri'ndeki organizasyon, 17 ülkeden sporcuların katılımıyla gerçekleştiriliyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Şampiyonada Türkiye'yi Tayfun Taşdemir, Berkay Karakurt, Tolgahan Kiraz, Seymen Özbaş, Denizcan Akkoca, Yılmaz Özcan, Ufuk Kapusız, Burhan Genç ve Erkan Aktı temsil ediyor.
Dün tamamlanan 3 Bant Bilardo Milli Takımlar Avrupa Şampiyonası'nda, Tayfun Taşdemir ile Berkay Karakurt'tan oluşan milli takım şampiyon olmuştu.
Şampiyona, 13 Nisan Pazar günü sona erecek.
Şampiyonada Türkiye'yi Tayfun Taşdemir, Berkay Karakurt, Tolgahan Kiraz, Seymen Özbaş, Denizcan Akkoca, Yılmaz Özcan, Ufuk Kapusız, Burhan Genç ve Erkan Aktı temsil ediyor.
Dün tamamlanan 3 Bant Bilardo Milli Takımlar Avrupa Şampiyonası'nda, Tayfun Taşdemir ile Berkay Karakurt'tan oluşan milli takım şampiyon olmuştu.
Şampiyona, 13 Nisan Pazar günü sona erecek.