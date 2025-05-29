2025 NBA Draftı'na erken başvuran oyuncu sayısı yalnızca 106'da kaldı; bu sayı 2015'ten bu yana görülen en düşük rakam oldu.



NBA tarafından açıklanan resmi verilere göre, 2025 Draftı için erken katılım gösteren oyuncu sayısı 106'da kaldı. Bu, özellikle 2021 yılında görülen 363 kişilik zirveye kıyasla dramatik bir düşüşü temsil ediyor.



Front Office Sports'tan Alex Schiffer'a konuşan bir NBA yöneticisi, bu düşüşte "ilk tur sınırında kalan" oyuncuların drafttan çekilmesinin etkili olduğunu belirtti. Giriş seviyesindeki maaş skalasının 30. sırada sona ermesi, bazı oyuncuların ikinci turda daha serbest pazarlık imkânı bulması nedeniyle draftta kalmak istememelerine yol açıyor.



Yönetici, "NIL (İsim, İmaj, ve Benzerlik) gelirleri sayesinde kenarda kalan oyuncular, drafttaki belirsizliğe karşı kolejde kalıp garanti geliri tercih ediyor. Bu yıl daha fazla oyuncu, önündeki parayı almayı tercih ediyor," ifadelerini kullandı.



Bu yılki draftta 1. sırayı kazanan takım Dallas Mavericks oldu. 1980'deki kuruluşundan bu yana ilk kez drafta en üst sıradan seçme hakkına sahip olan Mavericks, sezonu Batı Konferansı'nda 39-43'lük dereceyle 10. sırada tamamlamıştı.



sıradan seçilmesi beklenen isim, hem hücum hem savunmada olgun oyunu ve çok yönlü yetenekleriyle dikkat çeken Cooper Flagg. Diğer üst düzey adaylar arasında Dylan Harper, Ace Bailey, VJ Edgecombe ve Derik Queen yer alıyor.



Draft'ın ilk turu 25 Haziran'da, ikinci turu ise 26 Haziran'da gerçekleştirilecek. Oyuncuların erken katılımlarını geri çekme için son tarih ise 15 Haziran.



