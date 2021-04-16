2021 Formula 1 İstanbul için yeni bir ihtimal daha var

Formula 1'de Türkiye'nin 2021 takvimine eklenmemesinin ardından İstanbul Park için yeni bir ihtimal doğdu. Kanada'nın 13 Haziran'daki yarışı iptal etmesi halinde en yakın adayın ülkemiz olacağı konuşuluyor.

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2021 Formula 1 İstanbul için yeni bir ihtimal daha var
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16 Nisan 2021 05:03
Bu yılın Formula 1 takvimine eklenmeyen Türkiye Grand Prix'i için umutlar Kanada'nın takvimden çıkarılmasına bağlandı.

9 yıl aradan sonra geçen yıl F1 yarışının yapıldığı ülkemizin bu yıl takvime eklenmemesi hayal kırıklığı yaratmıştı ancak Kanada'dan gelen haberler umutları bir kez daha yeşertti. 13 Haziran'da yapılacak Kanada yarışlarının iptal edilme ihtimalinin yüksek olması ile Intercity İstanbul Park'ın şansı artarak sürüyor.

6 Haziran'daki Bakü yarışlarının ardından Formula 1 yetkilileri eğer takvimde değişiklik olacaksa yeni yarışın kıta değiştirmeden Türkiye'de olma olasılığının oldukça yüksek olduğunu belirtiyor.

KANADA RİSKLİ BULUYOR

İddialara göre Kanada, ülkede F1 düzenlemenin koronavirüs salgınının oluşturacağı risklerin halk sağlığı açısından yüksek olduğunu öngörüyor. Bu yüzden Kanada, 2021 yılı için F1 yarışlarının ülkede düzenlenmesine mesafeli tutumunu bir süredir sürdürüyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Görüşmelerin sürdüğünü biliyorum ancak önceliğimiz Kanadalıların sağlığı." diyerek çekimser tavrının devam ettiğini dile getirmişti.

Kanada hükümetinin bu tutumu nedeniyle F1'in ülkede yapılmasına izin verilmemesine kesin gözüyle bakılıyor.





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