14 Yaş Altı Milli Sutopu Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

14 Yaş Altı Erkek Milli Sutopu Takımı, 2027'de yapılacak Avrupa Şampiyonası hazırlıklarının ilk kampını Ordu'da gerçekleştiriyor.Ordu Durugöl Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışan 26 kişilik ay-yıldızlı ekip, günde çift antrenman yapıyor.14 Yaş Altı Erkek Milli Sutopu Takımı Başantrenörü Ersin Özdurak, AA muhabirine, son yıllarda sutopuna artan ilgi dolayısıyla birçok ilde yeni kulüpler kurulduğunu ve bu kulüplerin liglerde faaliyetlerine başladığını söyledi.Türkiye'de birçok kulübün sutopuna ciddi yatırımlar yaptığını vurgulayan Özdurak, gelecek yıllarda bu yatırımın karşılığının fazlasıyla alınacağına inandığını dile getirdi.Özdurak, sutopu branşının Türkiye'de yaygınlaştıkça başarı çıtalarının artacağını, aynı zamanda daha fazla sporcu yetişeceğini aktardı.Sutopuna yatırım yapan kulüplerdeki başarılı sporcuların milli takıma seçildiğini anlatan Özdurak, bu tür kamplarda da teknik ve taktiksel eksiklerini giderdiklerini ifade etti.Özdurak, takımda her şeyin yolunda gittiğini, oyuncuların morallerinin ise yerinde olduğunu belirtti.Milli oyuncuları kamplarda en diri şekilde tutarak Avrupa Şampiyonası'na hazırladıklarının altını çizen Özdurak,diye konuştu.Oyuncuları çok önemsediklerini anlatan Özdurak,ifadelerini kullandı.Özdurak, sporculara takım arkadaşlığını, süre kullanımını, sosyalleşmeyi ve en önemlisi disiplini öğrettiklerini kaydetti.Avrupa Şampiyonası hedeflerine ilişkin de Özdurak,değerlendirmesinde bulundu.Milli takımda yer almanın gururunu yaşadığını belirten Ali Ramazanoğulları,dedi.Arda Aslan ise Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanarak eksiklerini gidermek istediklerini ifade etti.