12 Dev Adam, Tokyo 2020 bileti almak için yola çıkıyor

Ay-yıldızlı ekip, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele etmek için perşembe günü Kanada'ya hareket edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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12 Dev Adam, Tokyo 2020 bileti almak için yola çıkıyor
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23 Haziran 2021 11:10
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'ne katılmak için perşembe günü Kanada'nın Victoria şehrine gidecek.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılabilmek için mücadele eden ay-yıldızlı ekip, Kanada'da düzenlenecek FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'ne katılacak.

Elemelerde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alan milliler, gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım, gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü aynı saatte Çekya ile mücadele edecek.

Milliler, bu organizasyon için perşembe günü İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla Kanada'nın Vancouver kentine gidecek. Milliler, buradan da feribotla elemelerin oynanacağı Victoria şehrine geçecek.

 


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