Cam Thomas en az 3–4 hafta yok, 6 haftaya kadar uzayabilir

Brooklyn Nets guardı Cam Thomas, sezonun başında ciddi bir sakatlık darbesi daha aldı.

calendar 10 Kasım 2025 16:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Nets, Thomas'ın en az üç-dört hafta forma giyemeyeceğini açıkladı; bu sürenin sonunda sakatlık yeniden değerlendirilecek.

Ancak spor hekimliği uzmanı Dr. Kenton Fibel'e göre gerçek tablo daha da sıkıntılı olabilir. The New York Post'a konuşan Fibel, takımın 3–4 haftalık yeniden değerlendirme planının Thomas'ın bir 2. derece arka adale yırtığı yaşadığını gösterdiğini söyledi. Bu tip yaralanmaların iyileşme süreci genellikle 4–6 haftayı buluyor, hatta bazı durumlarda daha da uzun sürüyor.


Dr. Fibel şunları söyledi:

"Bu bölgede daha önce sakatlık yaşayan sporcuların normal kas dokusu yerine daha fazla yara dokusu oluşabiliyor. Bu da bölgeyi zayıf hale getirip tekrar sakatlanma riskini artırabiliyor. Her zaman böyle olmayabilir ama problemin şiddeti önemli."

Thomas, son bir yılda aynı adalesinden tam dört kez sakatlık yaşamış durumda. Geçen sezon bu nedenle yalnızca 25 maç oynayabilmişti.

Yeni sakatlık öncesinde Thomas sezona çok iyi bir başlangıç yapmıştı. İlk yedi maçta 24.4 sayı, 2.9 asist ve 1.6 ribaund ortalamalarıyla oynayan genç yıldız, yüzde 40.8 saha içi, yüzde 35.6 üç sayı isabeti yakalamıştı.

En iyimser senaryoda bile Thomas'ın yaklaşık 14 maç kaçırması bekleniyor.

Thomas, bu sezon 5.99 milyon dolarlık bir yıllık karşılaştırmalı teklifi kabul etmiş durumda ve yaz aylarında sınırsız serbest oyuncu statüsüne geçecek.

