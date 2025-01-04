Yusuf Erdoğan: "Fenerbahçe'yi vallahi yeneceğiz"

Konyasporlu futbolcular Alanya mağlubiyeti sonrası deplasman tribününe giderek Fenerbahçe maçı için galibiyet sözü verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yusuf Erdoğan: 'Fenerbahçe'yi vallahi yeneceğiz'
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04 Ocak 2025 00:11
Son güncelleme 04 Ocak 2025 00:22
Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor, deplasmanda Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Bu yenilginin ardından Konyasporlu futbolcular, deplasman tribününe giderek Fenerbahçe maçı için galibiyet sözü verdi.

"FENERBAHÇE'Yİ VALLAHİ YENECEĞİZ"

Konyasporlu futbolculardan Yusuf Erdoğan, tribünlere seslenirken "Fenerbahçe'yi vallahi yeneceğiz. Söz." ifadelerini kullandı.

Konyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında 13 Ocak'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek.



 

 

 

 

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