Yusuf Demir'e Belçika'dan talip

Belçika Ligi ekiplerinden Antwerp, Galatasaray forması giyen Yusuf Demir'in durumunu takip ediyor.

, Fotoğraf; AA
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Yusuf Demir'e Belçika'dan talip
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25 Ocak 2025 12:45
Galatasaray forması giyen Yusuf Demir'e Belçika'dan talip çıktı.

Belçika ekiplerinden Antwerp, Yusuf Demir'in Galatasaray'daki durumunu yakından takip ediyor.

21 yaşındaki futbolcunun adı, Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu transferinde takas için geçmişti ancak genç oyuncu takımda kaldı.

Yusuf Demir, Galatasaray'da bu sezon 8 maçta süre buldu.

Güncel piyasa değeri 2.2 milyon euro olarak gösterilen Yusuf Demir'in Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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