Yüksel Yıldırım: 'Dünyanın sonu değil'

Samsunspor sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Kritik karşılaşmada alınan galibiyetin ardından Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım Kanal S mikrofonlarına özel açıklamada bulundu.



Alınan 3 puanı taraftara armağan eden Başkan Yıldırım, "Çok iyi oynamadık ama çok iyi direndik mücadele ettik. Kazanmak istiyorduk. Fofana'nın güzel ortasına Ercan'ın kafası bütün herkesi inanılmaz mutlu etti. Çünkü biz şeytanın bacağını kıramıyorduk. Takım Karagümrük maçında bunu gösterdi. Bütün takımı, hocayı, ekibi, taraftarımız, herkesi kutluyorum. Çok mutluyum. İnşallah güzel olacak. Bu 3 puan da tüm taraftarımıza armağan olsun. Fatih Karagümrük maçında en önemli şey gol yemeden galip olduk. 1-0 oldu bizim oldu. Bugün çok mutluyum" ifadelerini kullandı.



"DÜNYANIN SONU DEĞİL"



Yıldırım, ligin henüz bitmediğine değinerek, "Her zaman inanıyoruz. Sonuçta bu takım, yapacak, o yetenek kabiliyet var. Biraz sabırlı olalım destekleyelim diyoruz. Transfer yasağı yedik. Bir sürü takım yiyor. Dünyanın sonu değil. Biz bunu bilerek yapmışız gibi üstümüze gelmeler, söylemeler... Biz Samsunspor'a her şeyimizi veriyoruz. Üzülüyorum. Takım yenemediğinde ben uyuyamıyorum. Bu takım şehrin desteği ile adım adım istediği yere gelecek. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın dışında Süper Lig'de hem futbol hem basketbolda olan dördüncü takım Samsunspor. Başarı olmayabilir ama sportif bir mücadele var. Şehir Süper Lig'e çıktı. Hem futbola hem basketbolla tüm Türkiye Samsunspor'u konuşuyor. Atatürklü arma yok olmasın diye peşinden gidiyoruz. Ben öyle veya böyle ekibim ile birlikte yapacağım" dedi.



"SABRIN SONU SELAMETTİR"



Sabrın sonunun selamet olduğunu söyleyen ve şehrin kendilerine güvenmesini isteyen Yıldırım, "Bir ekibiz burada kimse kötü niyetli değil. Paylaşılamayan ne var? Başarıysa ben arkaya geçerim. Ben başarısızlıkta takımıma sahip çıkıyorum. Yönetimime, ekibime sahip çıkıyorum. 2024 yılı yeni bir sayfa açtık. Takım galibiyet ile başladı. Bu moral ile gidebildiğimiz kadar gidelim, destekleyelim. Sezon biter kalırız, düşeriz. O zaman her şeyi masaya yatırırız. Hatayı nerde yaptık, yada başkaları nerede yaptı. Oturur konuşuruz. Ortak payda Samsunspor. Bunu anladığımız, birlik olduğumuz sürece ben problem görmüyorum" derken son olarak, geldiği maçlarda takımın yenilmesi uğursuzluğunu Karagümrük maçında kırdığını belirterek, Trabzonspor maçında da takımın yanında olacağını söyledi.





