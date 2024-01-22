Yılmaz Vural'dan kritik galibiyet

Yılmaz Vural'ın ekibi Menemen FK, Isparta 32 Spor' u 2-1 yenerek play-off için kritik bir galibiyet aldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Yılmaz Vural'dan kritik galibiyet
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22 Ocak 2024 15:19
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off'a kalma mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü, önemli rakiplerinden Isparta 32 Spor'u deplasmanda 2-1 yenerek yeniden ilk 6 içine adını yazdırdı. Rakibi karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen pes etmeyen sarı-lacivertliler kritik galibiyete imza atıp 35 puanla 5'inci sıraya yükseldi.

Teknik Direktör Yılmaz Vural tüm oyuncularını kutladığını belirterek, "Sezonun önemli maçlarından birini oynadık. Isparta'ya mutlak galibiyet için gitmiştik. Direkt rakiplerimizden birini kendi sahalarından yenmek önemli bir iş. Bu galibiyet bize moral ve özgüven verdi. Yerimizi sağlama almak ve zirveye yaklaşabilmek adına seri galibiyetler yakalamalıyız" dedi.

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