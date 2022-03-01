Xavi'den Kessie'ye transfer telefonu!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona'da transfer çalışmaları erkenden başladı...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Xavi'den Kessie'ye transfer telefonu!
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01 Mart 2022 17:09
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Hernandez, yeni transfer için hedefini belirledi.

İtalyan basınının haberine göre; İspanyol teknik direktör, Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Franck Kessie ile telefonda temasa geçti.

Haberde Xavi'nin bu hareketine karşılık Fildişili oyuncunun çok memnun olduğu yazıldı.

Ayrıca Kessie'nin Xavi'nin oyun sistemini çok beğendiği ve Barcelona'nın yeni projesinde yer almak için heyecanlı olduğu belirtildi.

Bu sezon Milan formasıyla 26 resmi maça çıkan Franck Kessie, 6 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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