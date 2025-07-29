29 Temmuz
Kairat Almaty-KuPS Kuopio
3-0
29 Temmuz
Drita-Kopenhag
0-1DA
29 Temmuz
Dynamo Kiev-Hamrun Spartans
2-0DA
29 Temmuz
Zrinjski Mostar-Slovan Bratislava
22:00
29 Temmuz
FK Crvena Zvezda-Lincoln Red Imps FC
22:00
29 Temmuz
Iberia 1999-Levadia Tallinn
2-2UZS
29 Temmuz
Differdange -TNS
0-0DA
29 Temmuz
Inter Club d'Escaldes-O.Ljubljana
0-024'

Xabi Alonso'dan Arda Güler'e tam not

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, genç yetenek Arda Güler'in hem oyun içindeki gelişimi hem de profesyonel duruşuyla beklentilerin ötesine geçtiğini düşünüyor.

calendar 29 Temmuz 2025 20:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Xabi Alonso'dan Arda Güler'e tam not
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, genç yıldız Arda Güler'in sahadaki etkisi ve profesyonel yaklaşımından oldukça memnun kaldı.

MARCA'nın haberine göre, İspanyol teknik adam, milli futbolcunun performansını takdirle karşılıyor.

ÖĞRENME İSTEĞİ VE OYUN DİSİPLİNİ DİKKAT ÇEKTİ


Haberde yer alan detaylara göre Alonso, özellikle Arda Güler'in öğrenmeye olan hevesi, boş alanları etkili kullanabilme becerisi ve savunma görevlerine gösterdiği uyumdan etkilendi. Bu gelişmeler, genç oyuncunun takım içerisindeki konumunun her geçen gün daha da güçlendiğini gösteriyor.

ORTA SAHANIN BEYNİ OLACAK

Xabi Alonso'nun Arda Güler'e dair planları da netleşiyor. Genç futbolcunun Real Madrid'in oyun kurucu rolünde gelişimini sürdürmesini isteyen Alonso, onu orta sahada takımın kilit ismi haline getirmeyi hedefliyor.

GELECEK SEZON DAHA FAZLA SORUMLULUK

Yeni sezonda Arda Güler'in, Real Madrid'in orta sahasında daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve takımın vazgeçilmez oyuncularından biri olması bekleniyor. Bu doğrultuda genç yetenek, hem teknik heyetin hem de taraftarların beklentilerini karşılamaya hazırlanıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.