Wolfsburg, Werder Bremen'i Patrick Wimmer'le yıktı

Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Wolfsburg, deplasmanda Werder Bremen'i 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Wolfsburg, Werder Bremen'i Patrick Wimmer'le yıktı
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01 Mart 2025 19:41
Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Wolfsburg, deplasmanda Werder Bremen ile karşılaştı. 

Weser Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı.

Wolfsburg'a galibiyeti getiren golleri 6 ve 48. dakikalarda Patrick Wimmer kaydetti. Werder Bremen'in tek golü ise 90. dakikada Mitchell Weiser'den geldi. 

Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisi 6 maça çıkan Wolsfburg, 37 puana ulaşarak 7. sıraya yerleşti. Üst üste 4. yenilgisini alan ve 30 puanda kalan Werder Bremen ise 12. sırada konumlandı. 

Bundesliga'da bir sonraki hafta Werder Bremen, Bayer Leverkusen'e konuk olacak. Wolfsburg ise St. Pauli'yi ağırlayacak.


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