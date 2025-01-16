West Ham United'dan Berisha önerisine ret!

Hoffenheim'da kadroda düşünülmeyen ve ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Mergim Berisha için önemli bir haber gündeme geldi.



Sky'da yer alan habere göre, Berisha, menajerler tarafından forvet transferi yapmak isteyen West Ham United'a önerildi.



West Ham United'ın ise Berisha konusunda bir transfer düşüncesi olmadığı ve listesindeki diğer seçenekleri değerlendirdiği kaydedildi.



Hoffenheim'da bu sezon 17 maçta sahaya çıkan 26 yaşındaki Berisha, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.



