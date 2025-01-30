Golden State Warriors'ın, Miami Heat'ten Jimmy Butler yerine Chicago Bulls'tan Zach LaVine'i takas etmeyi tercih ettiği öne sürüldü.



Warriors'ın son takas tarihinden önce hem LaVine hem de Butler'la ilgilendiği biliniyor olsa da, The Athletic'ten Anthony Slater ve Marcus Thompson, LaVine'in Warriors oyuncuları tarafından maliyete bağlı olarak daha fazla ilgi çektiğini söyledi.



LaVine'in ayrıca takım bünyesindeki bazı isimler tarafından altı yaş daha genç olması, bu sezon maaşının 6 milyon dolar daha ucuz olması ve kültürel açıdan daha kolay uyum sağlaması göz önüne alındığında daha güvenli bir seçenek olarak görüldüğü bildirildi.



Sözleşmesi daha uzun olan ve sağlık sorunları geçmişi olan LaVine, bu sezon toparlanarak All-Star adayı konumuna geldi. Bulls guardı 42 maçta 24.0 sayı, 4.8 ribaund ve 4.5 asist ortalamalarına sahip.



Warriors daha önce Butler için aday konumda olan takımlar arasında olmamasına rağmen, son dönemde fiyatındaki düşüşün birçok takımı cezbettiği söyleniyordu. Butler geçtiğimiz ay ilk kez takas bloğuna koyulduğunda, Warriors'ın Butler için takas yapma yönünde hiçbir eğilimi bulunmuyordu.



Golden State yönetiminin kadroyu iyileştirmek adına motive olduğu ve takımı lotarya pozisyonundan çıkaracak anlaşmalara 2025 birinci tur draft seçimlerini dahil etmeye istekli olduğu belirtiliyordu. Ancak organizasyonun, deneyimli oyuncular Andrew Wiggins, Gary Payton II veya Kevon Looney'nin herhangi bir takasta yer alması durumunda takım kimyasının bozulacağı konusunda endişeli olduğu ise söylenenler arasında.



Jonathan Kuminga'nın, Butler veya LaVine karşılığında takasta verilmeyeceğinin bilinen bir gerçek olduğu ise birçok raporda yer almıştı.



