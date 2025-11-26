Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, Michael Jordan ile LeBron James arasındaki tartışma hakkında konuşarak, Jordan'ın izlediği en büyük oyuncu olduğunu, ancak LeBron'un bizzat gördüğü en büyük oyuncu olduğunu söyledi.Basketbol Onur Listesi üyesi Wade, WyNetwork podcast'inde basketboldaki en büyük tartışmalardan biri olan Jordan-LeBron karşılaştırmasıyla ilgili düşüncelerini paylaştı.Podcast sırasında Wade'e idolü Michael Jordan ile arkadaşı LeBron James arasında bir seçim yapması istendi. Jordan döneminde Chicago'da büyüyen Wade'in cevabı dikkat çekiciydi.Wade görüşünü detaylandırdı:Wade ve LeBron James, 2003 draftında yalnızca dört sıra arayla seçildikten sonra hızlıca yakın arkadaş olmuşlardı.İkilinin Miami'deki ortaklığı dört sezonda iki NBA şampiyonluğu getirdi; özellikle 2012-13 sezonunda LeBron MVP ödülünü kazanırken Heat 66 galibiyet alarak 27 maçlık tarihi bir galibiyet serisi yakalamıştı.Wade ise 2006 yılındaki NBA Finalleri'nde LeBron'u geride bırakarak Finaller MVP'si olmuş ve 2011'de Dirk Nowitzki ve Mavericks karşısındaki performansıyla bir kez daha Finaller MVP'sine çok yaklaşmıştı.