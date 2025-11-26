26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
20:45
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
20:45
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
23:00
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
23:00
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
23:00
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
23:00
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
23:00
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
23:00
26 Kasım
PSG-Tottenham
23:00

Wade'den, Jordan-LeBron tartışmasına farklı bakış açısı

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, Michael Jordan ile LeBron James arasındaki tartışma hakkında konuşarak, Jordan'ın izlediği en büyük oyuncu olduğunu, ancak LeBron'un bizzat gördüğü en büyük oyuncu olduğunu söyledi.

26 Kasım 2025 11:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Wade'den, Jordan-LeBron tartışmasına farklı bakış açısı
Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, Michael Jordan ile LeBron James arasındaki tartışma hakkında konuşarak, Jordan'ın izlediği en büyük oyuncu olduğunu, ancak LeBron'un bizzat gördüğü en büyük oyuncu olduğunu söyledi.

Basketbol Onur Listesi üyesi Wade, WyNetwork podcast'inde basketboldaki en büyük tartışmalardan biri olan Jordan-LeBron karşılaştırmasıyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Podcast sırasında Wade'e idolü Michael Jordan ile arkadaşı LeBron James arasında bir seçim yapması istendi. Jordan döneminde Chicago'da büyüyen Wade'in cevabı dikkat çekiciydi.


"LeBron-Jordan tartışması. Bunu şöyle tanımlayacağım: Michael Jordan benim basketbol anlamında tüm zamanların en büyük oyuncusu. Benim için, kişisel olarak. Bunun için tüm nedenler mevcut. Ama artık bu soruyu cevaplama şeklim için yeni bir yanıtım var."

Wade görüşünü detaylandırdı: "Şöyle diyeceğim: Michael Jordan izlediğim en büyük oyuncu. İzlediğim en iyisi o. Ama LeBron James gördüğüm en büyük oyuncu. Bilmem anlatabiliyor muyum?"

"Michael Jordan'ı hiç görmedim. Onu izledim. Ama LeBron James'i yakından gördüm. Ona karşı oynadım, birlikte oynadım. Kişisel olarak daha iyi bir basketbolcu görmedim, ama çok büyük bir basketbolcuyu izledim."

Wade ve LeBron James, 2003 draftında yalnızca dört sıra arayla seçildikten sonra hızlıca yakın arkadaş olmuşlardı.

İkilinin Miami'deki ortaklığı dört sezonda iki NBA şampiyonluğu getirdi; özellikle 2012-13 sezonunda LeBron MVP ödülünü kazanırken Heat 66 galibiyet alarak 27 maçlık tarihi bir galibiyet serisi yakalamıştı.

Wade ise 2006 yılındaki NBA Finalleri'nde LeBron'u geride bırakarak Finaller MVP'si olmuş ve 2011'de Dirk Nowitzki ve Mavericks karşısındaki performansıyla bir kez daha Finaller MVP'sine çok yaklaşmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
